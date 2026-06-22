Lannilis

Foire aux Moules

Place Général Leclerc Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Rendez-vous pour la traditionnelle Foire aux moules organisée par le Comité d’Animation de Lannilis.

Il est possible d’emporter des moules et des frites déjà préparées à partir de 11H00 (ne pas oublier vos récipients).

La dégustation sur place des moules-frites, grillades et crêpes dessert débute à 11H00.

Tout au long de la journée, une animation gratuite est proposée

– A partir de 22h30, grand bal populaire

L’entrée sur le site est gratuite. .

Place Général Leclerc Lannilis 29870 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Foire aux Moules Lannilis a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DES ABERS