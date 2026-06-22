Foire aux Moules Lannilis
Foire aux Moules Lannilis samedi 1 août 2026.
Lannilis
Foire aux Moules
Place Général Leclerc Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Rendez-vous pour la traditionnelle Foire aux moules organisée par le Comité d’Animation de Lannilis.
Il est possible d’emporter des moules et des frites déjà préparées à partir de 11H00 (ne pas oublier vos récipients).
La dégustation sur place des moules-frites, grillades et crêpes dessert débute à 11H00.
Tout au long de la journée, une animation gratuite est proposée
– A partir de 22h30, grand bal populaire
L’entrée sur le site est gratuite. .
Place Général Leclerc Lannilis 29870 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Foire aux Moules Lannilis a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DES ABERS
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