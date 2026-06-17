Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis
Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis mercredi 29 juillet 2026.
Lannilis
Mercredis matin de l’orgue
Place Général Leclerc Eglise Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
C’est la 18eme saison des mercredis de l’orgue . Tous les mercredis matins de l’été, l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis propose un concert autour de l’orgue.
Ce mercredi Blandine PICCININI (Orgue) Toulouse Elzbieta ISNARD (Violon) .
Place Général Leclerc Eglise Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 81 08 63 10
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English :
L’événement Mercredis matin de l’orgue Lannilis a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PAYS DES ABERS
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