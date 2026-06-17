Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis

Lannilis

Mercredis matin de l’orgue

Place Général Leclerc Eglise Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

C’est la 18eme saison des mercredis de l’orgue . Tous les mercredis matins de l’été, l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis propose un concert autour de l’orgue.

Ce mercredi Blandine PICCININI (Orgue) Toulouse Elzbieta ISNARD (Violon) .

Place Général Leclerc Eglise Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 81 08 63 10

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English :

L’événement Mercredis matin de l’orgue Lannilis a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PAYS DES ABERS