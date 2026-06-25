Glaz Evasion Balade accompagnée en kayak Aber Wrac’h Lieu-dit Paluden Lannilis

Lannilis

Glaz Evasion Balade accompagnée en kayak Aber Wrac’h

Lieu-dit Paluden Cale Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:00:00

fin : 2026-06-25 17:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-28 2026-08-31 2026-09-03

Au départ du Port du Paluden Bel Abri, cette balade kayak de 3h vous fait voyager dans l’histoire et l’économie locale de notre territoire entre mésolithique , antiquité et 21 ième siècle. Nous pagaierons vers le Paluden et son activité ostréicole, nous passerons par le site exceptionnel du Moulin de l’enfer et son chantier naval et le port de l’Aber Wrach.

Glissez en toute sécurité avec votre moniteur diplômé à la découverte de l’archipel de Lilia ou dans les Abers Wrac’h ou Benoît. Ces balades commentées sont faites de contrastes où se mélangent nature, histoire, eau turquoise et verdure. Elles sont ouvertes à tous et ne nécessite pas de compétence physique particulière.

Informations pratiques

– combinaison fournie

– avoir des chaussures adaptées

– prévoir crème solaire eau .

Lieu-dit Paluden Cale Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 7 69 89 97 27

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English :

L’événement Glaz Evasion Balade accompagnée en kayak Aber Wrac’h Lannilis a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS