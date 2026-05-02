Mercredis musicaux Fanfare Purple Brein + Championne + Radix Parc de la mairie Quimperlé

Quimperlé

Mercredis musicaux Fanfare Purple Brein + Championne + Radix

Parc de la mairie 32 Rue de Pont-Aven Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Les Purple Brein lanceront en fanfare les Mercredis Musicaux ! Et venez découvrir le rock de Championne, artiste émergente de la scène bretonne puis danser avec les violons et violoncelles de Radix, de l’électro composé à partir de musiques traditionnelles du Caucase.

Buvette et restauration sur place. Repli à l’espace Benoîte Groult en cas de mauvais temps. .

Parc de la mairie 32 Rue de Pont-Aven Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : Mercredis musicaux Fanfare Purple Brein + Championne + Radix

L’événement Mercredis musicaux Fanfare Purple Brein + Championne + Radix Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS