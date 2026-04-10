Le Conquet

Mercredis musicaux

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Le rendez-vous musical hebdomadaire de l’été !

Strawfoot folk, bluegrass. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04

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English : Mercredis musicaux

L’événement Mercredis musicaux Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE