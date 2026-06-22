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Mercredis Musiques du Monde Erquy

Mercredis Musiques du Monde Erquy mercredi 5 août 2026.

Ville
22430 Erquy
Département
Côtes-d'Armor
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Erquy

Mercredis Musiques du Monde

Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :
2026-08-05

5e édition des Mercredis Musiques du Monde à Erquy. Concerts gratuits de musiques du monde chaque mercredi de mi-juillet à mi-août sur le Boulevard de la Mer.

LEBRETON BOBINET 19h-20h30
YEKO 21h-22h30   .

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Mercredis Musiques du Monde Erquy a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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