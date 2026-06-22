Mercredis Musiques du Monde Erquy
Mercredis Musiques du Monde Erquy mercredi 5 août 2026.
Erquy
Mercredis Musiques du Monde
Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 22:30:00
Date(s) :
2026-08-05
5e édition des Mercredis Musiques du Monde à Erquy. Concerts gratuits de musiques du monde chaque mercredi de mi-juillet à mi-août sur le Boulevard de la Mer.
LEBRETON BOBINET 19h-20h30
YEKO 21h-22h30 .
Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Mercredis Musiques du Monde Erquy a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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