MERCURY REV – LE TRIANON Paris

MERCURY REV Début : 2026-10-22 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : MERCURY REVA l’occasion des 25 ans de l’album culte “All Is Dream”, Mercury Rev donnera un concert anniversaire au Trianon de Paris le 22 octobre 2026, avec Mick Harvey et Amanda Acevedo en premières parties.Depuis sa formation en 1989 à Buffalo, dans l’État de New York, Mercury Rev s’est fait une spécialité d’explorer avec audace les limites de la perception artistique, en canalisant des couleurs, des sons et des visions qui semblent toujours hors de notre portée mortelle. Le Guardian a salué le groupe comme « une rareté dans le rock indépendant : un groupe qui n’a cessé de faire évoluer son son, repoussant les limites de ce que signifie réellement le rock depuis plus de 25 ans, empruntant au jazz, au funk, au doo-wop, techno, folk et bien d’autres genres encore », tandis que Rolling Stone a salué leur « chaos majestueux » et la BBC a loué leur « pop psychédélique éclatante, leur indie rock immersif [et] leurs passages spectaculaires et captivants aux arrangements somptueux ».

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRIANON 80 BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75