MERLIN, les nouvelles aventures, Théâtre 100 Noms, NANTES

Informations pratiques

MERLIN, les nouvelles aventures 15 novembre 2026 – 11 avril 2027 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

12 € à 22 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T14:30:00+01:00 – 2026-11-15T16:30:00+01:00

Fin : 2027-04-11T14:30:00+02:00 – 2027-04-11T16:30:00+02:00

Après ses célèbres aventures avec Arthur il y a plus de cent ans, Merlin profite de sa retraite bien méritée dans sa chère forêt de Brocéliande, non loin de Vivianne, la dame du Lac, qui veille sur Excalibur.

Mais le repos est terminé pour Merlin. L’épée aux pouvoirs magiques vient d’être dérobée par la terrible et maléfique Fée Morgane, accompagnée de son sbire idiot et gaffeur Gorolt.

Il reste très peu de temps à Merlin pour dénicher celui qui sera en mesure de retrouver l’épée et d’empêcher Morgane d’avoir tous les pouvoirs… Le seul qui sera digne d’être l’héritier d’Arthur.

Mais au fait, et s’il s’agissait d’une héritière… ?

Magie, chansons, humour et chorégraphies seront au programme de cette nouvelle production du Théâtre 100 Noms

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/716335-merlin-les-nouvelles-aventures »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.

Après ses célèbres aventures avec Arthur il y a plus de cent ans, Merlin profite de sa retraite bien méritée dans sa chère forêt de Brocéliande, non loin de Vivianne, la dame du Lac, qui veille sur…