Merrell Hiking Club It Starts Outside Day: La forêt de Montmorency Le Wood Truck Saint-Leu-la-Forêt

Quittez Paris le temps d’un jour : rando guidée, DJ set nature et déjeuner inclus aux portes de Paris.

Merrell emmène 60 personnes dans une journée exclusive en pleine nature! Bienvenue au Start Outside Day avec Merrell Hiking Club, la communauté de randonnée qui fait bouger l’Europe.

À seulement 30 minutes en train depuis la Gare du Nord (ligne H), direction la Forêt de Montmorency pour une escapade entre nature, mouvement et musique

Aux côtés de nos Trailblazers Naomi et Gabrielle, et du guide nature Ondine, vous serez guidé(e)s à travers la forêt pour découvrir la flore locale, prendre l’air et vivre un vrai moment de déconnexion. De retour au camp de base, un déjeuner préparé par Le Wood Truck vous attendra, suivi d’un DJ set en extérieur signé Naomi et quelques surprises sur place.

Vous pourrez également tester des chaussures Merrell pendant la randonnée (quantités limitées)

Déjeuner inclus, DJ set live et surprises sur place.

PROGRAMME

• 11h00 → Arrivée à Saint-Leu-la-Forêt (ligne H, ~30 min depuis Gare du Nord)

• Marche jusqu’au basecamp, distribution des goodies MHC et test des chaussures Merrell

• Randonnée guidée & découverte des plantes avec Ondine, et un atelier avec Gabrielle pour créer le carrousel de randonnée parfait

• Repas signé Le Wood Truck & DJ set live de Naomi

• Du temps pour se poser, échanger et profiter du cadre

• Clôture à 16h30

À APPORTER

• Chaussures confortables (ou testez les Merrell sur place !)

• Tenue adaptée à la météo

• Une gourde

INFORMATIONS IMPORTANTES

→ Que vous veniez seul(e) ou accompagné(e), tout le monde est bienvenu. L’événement est porté par des femmes, mais nous accueillons avec plaisir des participant(e)s respectueux(ses) de tous genres.

→ Cet événement est accessible aux débutant(e)s, mais un niveau de forme physique de base est requis pour la randonnée. Si vous avez des besoins d’accessibilité, vous êtes les bienvenu(e)s pour nous rejoindre pour la seconde partie de l’expérience à Le Wood Truck.

→ Merci de noter qu’il s’agit d’un événement en extérieur – nous vous recommandons de vérifier la météo et de vous habiller en conséquence.

→ Les détails exacts du lieu vous seront communiqués par e-mail après réservation.

Suivez @merrellhikingclub sur Instagram pour plus d’infos.

Places limitées. On a hâte de vous accueillir dans la forêt. Rejoignez-nous! Réservez votre place dès maintenant.

Le Merrell Hiking Club invite à une escapade outdoor exclusive organisée par Merrell, réunissant 60 participants pour une journée immersive en pleine nature aux portes de Paris.

Le samedi 06 juin 2026

de 11h00 à 16h30

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00

Le Wood Truck Parking- Carrefour des quatres cèdres 95320 Saint-Leu-la-Forêt

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-mhc-it-starts-outside-day-la-foret-de-montmorency-1988068134307?aff=odcleoeventsincollection#location



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