AGENDA · Merry-Sec
Merry-Sec en fête Merry-Sec
samedi 25 juillet 2026 · Merry-Sec
Informations pratiques
Merry-Sec
Merry-Sec en fête
Place de la Mairie Merry-Sec Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Merry-Sec en fête, barbecue dès 19h30 place de la mairie, suivi du feu d’artifice à 23h. Réserve sur le feu d’artifice suivant les directives préfectorales.
Samedi 25 juillet 2026. .
Place de la Mairie Merry-Sec 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-merry-sec@wanadoo.fr
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English : Merry-Sec en fête
L’événement Merry-Sec en fête Merry-Sec a été mis à jour le 2026-07-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !