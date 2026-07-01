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AGENDA · Merry-Sec

Merry-Sec en fête Merry-Sec

samedi 25 juillet 2026 · Merry-Sec

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
89560 Merry-Sec
Département
Yonne
Tarif

Merry-Sec

Merry-Sec en fête

Place de la Mairie Merry-Sec Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Merry-Sec en fête, barbecue dès 19h30 place de la mairie, suivi du feu d’artifice à 23h. Réserve sur le feu d’artifice suivant les directives préfectorales.
Samedi 25 juillet 2026.   .

Place de la Mairie Merry-Sec 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie-merry-sec@wanadoo.fr

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English : Merry-Sec en fête

L’événement Merry-Sec en fête Merry-Sec a été mis à jour le 2026-07-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !