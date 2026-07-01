Informations pratiques

Merry-Sec

Merry-Sec en fête

Place de la Mairie Merry-Sec Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Merry-Sec en fête, barbecue dès 19h30 place de la mairie, suivi du feu d’artifice à 23h. Réserve sur le feu d’artifice suivant les directives préfectorales.

Samedi 25 juillet 2026. .

Place de la Mairie Merry-Sec 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-merry-sec@wanadoo.fr

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English : Merry-Sec en fête

L’événement Merry-Sec en fête Merry-Sec a été mis à jour le 2026-07-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !