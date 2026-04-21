Mer

Mer’Veilles nature Festival photo à Mer

Mer Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Mer’veilles Nature 2026 met à l’honneur la photographie animalière et la beauté du vivant. Expositions gratuites, rencontres, conférences et projections invitent à découvrir la nature autrement. Du 15 au 17 mai, la Halle de Mer accueille ce rendez-vous inspirant et accessible à tous.

Mer’veilles Nature 2026 célèbre la photographie animalière et la beauté du vivant dans une ambiance conviviale et accessible. Expositions gratuites, regards de photographes passionnés, échanges, conférences et projections invitent à découvrir la nature autrement. Faune sauvage, biodiversité locale, paysages d’ici et d’ailleurs… chaque image raconte une histoire et éveille les consciences. Aux côtés des artistes, associations et passionnés partagent leur engagement pour le vivant. Du 15 au 17 mai 2026, la Halle de Mer devient un lieu de rencontres et d’émotions, entre contemplation, transmission et découverte. Un rendez-vous inspirant pour tous les publics. .

Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 81 11 25 merveillesnature.festival@gmail.com

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English :

Festival Mer’Veilles Nature presents nature photo exhibitions in Mer. Big names in wildlife photography will be on hand to present their view of the planet and its environment. Conferences, meetings and events will punctuate the weekend.

L’événement Mer’Veilles nature Festival photo à Mer Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT41