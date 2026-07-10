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AGENDA · Merville

MERVILLE S’ANIME Merville

samedi 5 septembre 2026 · Merville

MERVILLE S’ANIME Merville

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
BOIS DE BAYLER
Ville
31330 Merville
Département
Haute-Garonne
Tarif
0 0 0 Tarif enfant

Merville

MERVILLE S’ANIME

BOIS DE BAYLER Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Les enfants pourront profiter d’un nouvel événement entièrement dédié aux familles
Merville s’anime !
Ils pourront profiter de différents jeux, mur d’escalade et structures gonflables !
Un DJ sera présent tout l’après-midi pour une ambiance festive !

L’APEM 31 proposera buvette et petite restauration, l’occasion idéale de prolonger un peu les vacances d’été ! 0  .

BOIS DE BAYLER Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00  communication@merville31.fr

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English :

Children can enjoy a%A0new %E9v%E9nement entirely %E8ded%E9 to families:
Merville Comes Alive!

L’événement MERVILLE S’ANIME Merville a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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