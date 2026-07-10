MERVILLE S’ANIME Merville
samedi 5 septembre 2026 · Merville
Informations pratiques
Merville
MERVILLE S’ANIME
BOIS DE BAYLER Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Les enfants pourront profiter d’un nouvel événement entièrement dédié aux familles
Merville s’anime !
Ils pourront profiter de différents jeux, mur d’escalade et structures gonflables !
Un DJ sera présent tout l’après-midi pour une ambiance festive !
L’APEM 31 proposera buvette et petite restauration, l’occasion idéale de prolonger un peu les vacances d’été ! 0 .
BOIS DE BAYLER Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr
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English :
Children can enjoy a%A0new %E9v%E9nement entirely %E8ded%E9 to families:
Merville Comes Alive!
L’événement MERVILLE S’ANIME Merville a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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