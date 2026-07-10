Informations pratiques

Merville

MERVILLE S’ANIME

BOIS DE BAYLER Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Les enfants pourront profiter d’un nouvel événement entièrement dédié aux familles

Merville s’anime !

Ils pourront profiter de différents jeux, mur d’escalade et structures gonflables !

Un DJ sera présent tout l’après-midi pour une ambiance festive !

L’APEM 31 proposera buvette et petite restauration, l’occasion idéale de prolonger un peu les vacances d’été ! 0 .

BOIS DE BAYLER Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr

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English :

Children can enjoy a%A0new %E9v%E9nement entirely %E8ded%E9 to families:

Merville Comes Alive!

L’événement MERVILLE S’ANIME Merville a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE