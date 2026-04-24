UN CONTEUR AU CHÂTEAU CHÂTEAU, PARC & LABYRINTHE DE MERVILLE Merville
UN CONTEUR AU CHÂTEAU CHÂTEAU, PARC & LABYRINTHE DE MERVILLE Merville jeudi 13 août 2026.
Merville
UN CONTEUR AU CHÂTEAU
CHÂTEAU, PARC & LABYRINTHE DE MERVILLE 2 Place du Château Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Les contes en plein air reviennent cet été au Château de Merville !
Les 3 petits cochons, Le petit poucet et Le petit chaperon rouge côtoient cette année bien d’autres récits inattendus. L’occasion d’une pause rafraichissante dans le parc, à la sortie du labyrinthe peuplé des héros de notre enfance et des films d’animation.
Patrick Payré, conteur toulousain, partagera aussi ses propres créations. .
CHÂTEAU, PARC & LABYRINTHE DE MERVILLE 2 Place du Château Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 18 51 accueil@chateau-merville.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open-air storytelling returns to Château de Merville this summer!
L’événement UN CONTEUR AU CHÂTEAU Merville a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Merville (Haute-Garonne)
- ATELIERS DE DÉCOUVERTE DU TAI-CHI Merville 30 avril 2026
- INITIATION À L’ANGLAIS Merville 30 avril 2026
- TOURNOI DE PÉTANQUE Merville 1 mai 2026
- VIDE GRENIER ET LA FOIRE ARTISANALE Merville 3 mai 2026
- LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville 4 mai 2026