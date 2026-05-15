Merville

MERVILLE PLAGE

BOIS DE BAYLER Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Merville plage revient pour sa 11ème édition le samedi 5 Septembre au bois de Bayler de 14h à 23h !

Au programme

– Jeux gonflables, jeux d’eau et animations en accès libre de 14h à 19h (sous la responsabilité des parents).

– Le CMEJ proposera des jeux en bois et des activités autour du handicap de 14h à 16h.

– À 19h concours de château de sable et concours de pétanque

– À 20h possibilité de manger sur place (pique nique et foodtruck) et soirée animée par DJ ST

– Buvette et confiseries gérées par la Maison des Jeunes. 0 .

BOIS DE BAYLER Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

Merville plage returns for its 11th edition on Saturday, September 5 at Bayler woods from 2pm to 11pm!

L’événement MERVILLE PLAGE Merville a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE