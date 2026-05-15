MERVILLE PLAGE Merville
MERVILLE PLAGE Merville samedi 5 septembre 2026.
Merville
MERVILLE PLAGE
BOIS DE BAYLER Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Merville plage revient pour sa 11ème édition le samedi 5 Septembre au bois de Bayler de 14h à 23h !
Au programme
– Jeux gonflables, jeux d’eau et animations en accès libre de 14h à 19h (sous la responsabilité des parents).
– Le CMEJ proposera des jeux en bois et des activités autour du handicap de 14h à 16h.
– À 19h concours de château de sable et concours de pétanque
– À 20h possibilité de manger sur place (pique nique et foodtruck) et soirée animée par DJ ST
– Buvette et confiseries gérées par la Maison des Jeunes. 0 .
BOIS DE BAYLER Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
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English :
Merville plage returns for its 11th edition on Saturday, September 5 at Bayler woods from 2pm to 11pm!
L’événement MERVILLE PLAGE Merville a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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