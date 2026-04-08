Mes bords de mer et plus encore… Place du 19 Mars 1962 Plestin-les-Grèves

Plestin-les-Grèves

Mes bords de mer et plus encore…

Place du 19 Mars 1962 Office du Tourisme Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-04-20

De Anne-Marie Hude-Bouillaud.

Native de Charente, mes bords de mer c’étaient plutôt de longues plages de sable fin et blanc de l’Atlantique, des landes, de Royan et un jour, j’ai découvert la Bretagne, ses rochers, ses roches aux formes créatrices d’animaux, de visages, ses petites plages loin de l’agitation des stations balnéaires, ses galets.

Aujourd’hui, ce sont mes bords de mer où chaque promenade me fait découvrir un autre lieu, avec son charme et l’envie de le partager au travers de mes tableaux.

L’association encre-aquarelle met en valeur ce que mon coeur voit après mes yeux…

Belle balade le long de mes bords de mer plus encore… .

Place du 19 Mars 1962 Office du Tourisme Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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L’événement Mes bords de mer et plus encore… Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose