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Mes guirlandes poétiques, Bibliothèque d’Yvecrique, Yvecrique

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque d’Yvecrique · Yvecrique

Mes guirlandes poétiques, Bibliothèque d’Yvecrique, Yvecrique

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque d’Yvecrique
Adresse
66 Rue des Ecoles, 76560 Yvecrique, France
Ville
76560 Yvecrique
Département
Seine-Maritime
Tarif
atelier limité à 10 personnes

Mes guirlandes poétiques Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque d’Yvecrique Seine-Maritime

atelier limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Écriture sur tissu de vos vers ou des vers de votre poésie préférée à la façon des drapeaux de vent tibétains afin que le vent les emporte.

Bibliothèque d’Yvecrique 66 Rue des Ecoles, 76560 Yvecrique, France Yvecrique 76560 Seine-Maritime Normandie 0667738788 https://www.yvecrique76.fr/ecoles.html#bibli
Biblis en folie 2026

Larcheveque Ludivine©

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