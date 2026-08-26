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AGENDA · Sainte-Maxime

Mes p’tits contes en attendant noël ! Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

samedi 5 décembre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Carré Léon Gaumont
Adresse
107 route du Plan de la Tour
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Mes p’tits contes en attendant noël !

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Contes d’hiver laissez-vous porter par la magie de Noël à travers des histoires poétiques qui réchauffent les cœurs.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 

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English : My Little Tales While Waiting for Christmas!

Winter Tales: let yourself be swept away by the magic of Christmas through poetic stories that warm the heart.

L’événement Mes p’tits contes en attendant noël ! Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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