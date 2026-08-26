Mes p’tits contes en attendant noël ! Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
samedi 5 décembre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Mes p’tits contes en attendant noël !
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Contes d’hiver laissez-vous porter par la magie de Noël à travers des histoires poétiques qui réchauffent les cœurs.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
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English : My Little Tales While Waiting for Christmas!
Winter Tales: let yourself be swept away by the magic of Christmas through poetic stories that warm the heart.
L’événement Mes p’tits contes en attendant noël ! Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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