MES TOUTES PETITES VACANCES AU MUSEE Place Juhel Mayenne

MES TOUTES PETITES VACANCES AU MUSEE

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:30:00

fin : 2026-04-24 11:15:00

Date(s) :

2026-04-24

RDV au Musée du Château de Mayenne pour les 0/3 ans mes toutes premières vacances au musée !

Les enfants aident le cuisinier à préparer le repas et découvrent les saveurs de la cuisine médiévale à travers un atelier de peinture aux épices.

Gratuit pour l’accompagnant

0/3 ans 45 minutes

Sur inscription .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17

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English :

A visit to the Musée du Château de Mayenne for 0/3 year olds: my very first museum vacation!

L’événement MES TOUTES PETITES VACANCES AU MUSEE Mayenne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Mayenne Co