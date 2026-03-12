MES TOUTES PETITES VACANCES AU MUSEE Place Juhel Mayenne
MES TOUTES PETITES VACANCES AU MUSEE Place Juhel Mayenne vendredi 24 avril 2026.
MES TOUTES PETITES VACANCES AU MUSEE
Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:30:00
fin : 2026-04-24 11:15:00
Date(s) :
2026-04-24
RDV au Musée du Château de Mayenne pour les 0/3 ans mes toutes premières vacances au musée !
Les enfants aident le cuisinier à préparer le repas et découvrent les saveurs de la cuisine médiévale à travers un atelier de peinture aux épices.
Gratuit pour l’accompagnant
0/3 ans 45 minutes
Sur inscription .
Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17
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English :
A visit to the Musée du Château de Mayenne for 0/3 year olds: my very first museum vacation!
L’événement MES TOUTES PETITES VACANCES AU MUSEE Mayenne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Mayenne Co