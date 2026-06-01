Mesdames de la Halle Place du village Tulette dimanche 28 juin 2026.

Tulette

Mesdames de la Halle

Place du village Le Cours Tulette Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 20:30:00

fin : 2026-06-28 22:00:00

Date(s) :

2026-06-28

La troupe amateur Les Berlinger de 35 choristes et 7 musicien, basée à Carpentras, présente l’opéra bouffe Mesdames de la Halle . Une adaptation pour les Berlinger de Frédéric Durand.

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Place du village Le Cours Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com

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English :

The Carpentras-based amateur troupe Les Berlinger, with 35 choristers and 7 musicians, presents the opéra bouffe Mesdames de la Halle . Adapted for Les Berlinger by Frédéric Durand.

L’événement Mesdames de la Halle Tulette a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence