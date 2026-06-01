Mesdames de la Halle Place du village Tulette
Mesdames de la Halle Place du village Tulette dimanche 28 juin 2026.
Tulette
Mesdames de la Halle
Place du village Le Cours Tulette Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 20:30:00
fin : 2026-06-28 22:00:00
Date(s) :
2026-06-28
La troupe amateur Les Berlinger de 35 choristes et 7 musicien, basée à Carpentras, présente l’opéra bouffe Mesdames de la Halle . Une adaptation pour les Berlinger de Frédéric Durand.
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Place du village Le Cours Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com
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English :
The Carpentras-based amateur troupe Les Berlinger, with 35 choristers and 7 musicians, presents the opéra bouffe Mesdames de la Halle . Adapted for Les Berlinger by Frédéric Durand.
L’événement Mesdames de la Halle Tulette a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence