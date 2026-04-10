Messe en plein-air Fouchy
Messe en plein-air Fouchy dimanche 9 août 2026.
Fouchy
Messe en plein-air
rue du Col de Fouchy Fouchy Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Célébration catholique en plein-air. Apéritif et vente de pâtisserie au profit de la Paroisse de Fouchy/Noirceux. .
rue du Col de Fouchy Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 44 48 49
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English :
L’événement Messe en plein-air Fouchy a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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