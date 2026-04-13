Fouchy

Rassemblement de véhicules anciens & guinguette

23 rue Principale Fouchy Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Partez pour une balade bucolique en montagne avec un pot de l’amitié, puis profitez d’une soirée guinguette sous les tilleuls, spéciale Véhicules Anciens , pour une ambiance festive et conviviale.

Balade bucolique dans nos montagnes avec un pot de l’amitié à mi-chemin. Soirée guinguette spécial Véhicules Anciens sous les tilleuls. .

23 rue Principale Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 33 hotel-restaurant_diette@hotmail.fr

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English :

Join us for a bucolic ride in the mountains, followed by a friendly drink, then enjoy a special Véhicules Anciens guinguette evening under the lime trees, in a festive and convivial atmosphere.

L’événement Rassemblement de véhicules anciens & guinguette Fouchy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé