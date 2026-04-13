Rassemblement de véhicules anciens & guinguette Fouchy
Rassemblement de véhicules anciens & guinguette Fouchy samedi 5 septembre 2026.
Fouchy
Rassemblement de véhicules anciens & guinguette
23 rue Principale Fouchy Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Partez pour une balade bucolique en montagne avec un pot de l’amitié, puis profitez d’une soirée guinguette sous les tilleuls, spéciale Véhicules Anciens , pour une ambiance festive et conviviale.
Balade bucolique dans nos montagnes avec un pot de l’amitié à mi-chemin. Soirée guinguette spécial Véhicules Anciens sous les tilleuls. .
23 rue Principale Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 33 hotel-restaurant_diette@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a bucolic ride in the mountains, followed by a friendly drink, then enjoy a special Véhicules Anciens guinguette evening under the lime trees, in a festive and convivial atmosphere.
L’événement Rassemblement de véhicules anciens & guinguette Fouchy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
À voir aussi à Fouchy (Bas-Rhin)
- Soirée ChyFou Bar Fouchy 3 juillet 2026
- Soirée guinguette au restaurant Diette Fouchy 14 juillet 2026
- Messe en plein-air Fouchy 9 août 2026