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Rassemblement de véhicules anciens & guinguette Fouchy

Rassemblement de véhicules anciens & guinguette Fouchy

Rassemblement de véhicules anciens & guinguette Fouchy samedi 5 septembre 2026.

Adresse : 23 rue Principale

Ville : 67220 Fouchy

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Tarif :

Fouchy

Rassemblement de véhicules anciens & guinguette

23 rue Principale Fouchy Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Partez pour une balade bucolique en montagne avec un pot de l’amitié, puis profitez d’une soirée guinguette sous les tilleuls, spéciale Véhicules Anciens , pour une ambiance festive et conviviale.
Balade bucolique dans nos montagnes avec un pot de l’amitié à mi-chemin. Soirée guinguette spécial Véhicules Anciens sous les tilleuls.   .

23 rue Principale Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 33  hotel-restaurant_diette@hotmail.fr

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English :

Join us for a bucolic ride in the mountains, followed by a friendly drink, then enjoy a special Véhicules Anciens guinguette evening under the lime trees, in a festive and convivial atmosphere.

L’événement Rassemblement de véhicules anciens & guinguette Fouchy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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