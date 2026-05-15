Bernardvillé

Messe festive

chemin de Compostelle 1 Bernardvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Messe festive dans le cadre du 15e anniversaire de l’association de l’abbaye de Baumgarten, en présence de Mgr Kratz

Messe festive dans le cadre du 15e anniversaire de l’association de l’abbaye de Baumgarten, en présence de Mgr Kratz. 0 .

chemin de Compostelle 1 Bernardvillé 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 68 13 34 framathatterer@orange.fr

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English :

Festive mass to mark the 15th anniversary of the Baumgarten Abbey Association, in the presence of Mgr Kratz

L’événement Messe festive Bernardvillé a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du pays de Barr