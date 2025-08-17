Messmer, 13Hz Limoges Zénith Limoges Métropole Limoges

Messmer, 13Hz Limoges

Zénith Limoges Métropole
16 Avenue Jean Monnet
Limoges
Haute-Vienne

2026-02-25

Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maître Mondial de l’Hypnose revient avec un tout nouveau spectacle. Dans 13Hz, Messmer vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l’illusion s’efface, pour diriger vos pensées vers des territoires inconnus.

Avec sa présence charismatique inégalée et son talent exceptionnel, le recordman en hypnose collective avec 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes, vous plonge au cœur de vos pensées les plus profondes avant de vous guider à travers un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz. Osez découvrir l’expérience Messmer, où la maîtrise de soi et la fascination se rencontrent.

Pour les Personnes à Mobilité Réduite et pour les Personnes en situation de Handicap, réservez vos places au 05.55.33.28.16 & au 09.72.39.29.99. .

