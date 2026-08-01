Informations pratiques

Dettwiller

Messti Au temps des chevaliers

Centre-ville Dettwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-21

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Centre-ville Dettwiller 67490 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 40 21

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English :

L’événement Messti Au temps des chevaliers Dettwiller a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Saverne et sa région