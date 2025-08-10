Messti de Truchtersheim Truchtersheim

Truchtersheim

Messti de Truchtersheim

rues du village Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Le Messti de Truchtersheim, c’est une journée très attendue par les habitants et un évènement à ne pas manquer sur le territoire. La ville s’anime du lever au coucher du soleil !

Le Kochersbarjer Massdi est de retour !

Le thème de 2026 sera bientôt annoncé !

C’est ainsi l’occasion pour les habitants et le public de se réunir à nouveau pour faire la fête et profiter de la journée qui sera rythmée par une série d’animations et d’activités, ludiques et sportives. Elle débutera tôt le matin avec le marché aux puces auquel participent près de deux-cent-cinquante exposants.

A partir de 9h, les jeunes visiteurs profiteront d’un espace de jeux et de balades à poneys. Une exposition de voitures anciennes se tiendra dans les rues. Les festivités continueront sur le podium au centre du village, puis dans les cinq fermes ouvertes pour l’événement et qui serviront chacune leur spécialité à midi.

Point d’orgue de la journée, à 17h, le célèbre cortège de chars.

De nombreux groupes musicaux viendront animer le village et se retrouveront en soirée dans les fermes qui proposeront alors flammekueche et pizzas, bienvenues après un détour par le défi du Massdibaum pour gagner des lots et par la fête foraine, présente toute la semaine.

L’équipe de l’Office de Tourisme du Beau Jardin et de la Maison du Kochersberg vous ouvrent les portes de 10h à 19h et fera découvrir le Beau Jardin au travers de ses manifestations et ses activités. 0 .

rues du village Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 65 63 99 rstadel@yahoo.fr

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English :

The Messti de Truchtersheim is a day eagerly awaited by local residents, and an event not to be missed. The town comes alive from sunrise to sunset!

L’événement Messti de Truchtersheim Truchtersheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg