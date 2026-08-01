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AGENDA · Offendorf

Messti des mariniers Offendorf

vendredi 28 août 2026 · Offendorf

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
rue du cimetière
Ville
67850 Offendorf
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Offendorf

Messti des mariniers

rue du cimetière Offendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

C’est pour suivre la tradition des bateliers que cette fête populaire est organisée chaque année. Les associations de la commune défilent dans les rues sur des chars réalisés pour l’occasion. Buvette et restauration sur place. 0  .

rue du cimetière Offendorf 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 40 67 42  patkauffmann@free.fr

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English :

L’événement Messti des mariniers Offendorf a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme du Pays Rhénan

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