Informations pratiques

Offendorf

Messti des mariniers

rue du cimetière Offendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 17:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

C’est pour suivre la tradition des bateliers que cette fête populaire est organisée chaque année. Les associations de la commune défilent dans les rues sur des chars réalisés pour l’occasion. Buvette et restauration sur place. 0 .

rue du cimetière Offendorf 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 40 67 42 patkauffmann@free.fr

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English :

L’événement Messti des mariniers Offendorf a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme du Pays Rhénan