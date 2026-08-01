Messti des mariniers Offendorf
vendredi 28 août 2026 · Offendorf
Informations pratiques
Offendorf
Messti des mariniers
rue du cimetière Offendorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
C’est pour suivre la tradition des bateliers que cette fête populaire est organisée chaque année. Les associations de la commune défilent dans les rues sur des chars réalisés pour l’occasion. Buvette et restauration sur place. 0 .
rue du cimetière Offendorf 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 40 67 42 patkauffmann@free.fr
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English :
L’événement Messti des mariniers Offendorf a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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