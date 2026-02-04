METALIKAR’T #7

PLACE DE L’EVEILLE Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Le week-end des 18 et 19 juillet 2026, la ville de Lauzerte accueille la 7ème édition de Métalik’Art, un événement dédié à la création de sculptures métalliques en public.

Des artistes-soudeurs venus de tous horizons oeuvrent pour vous.

.

PLACE DE L’EVEILLE Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the weekend of July 18 and 19, 2026, the town of Lauzerte hosts the 7th edition of Métalik?Art, an event dedicated to the creation of metal sculptures in public.

Welder-artists from all over the world will be at work for you.

L’événement METALIKAR’T #7 Lauzerte a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy