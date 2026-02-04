METALIKAR’T #7 Lauzerte
PLACE DE L’EVEILLE Lauzerte Tarn-et-Garonne
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19
2026-07-18
Le week-end des 18 et 19 juillet 2026, la ville de Lauzerte accueille la 7ème édition de Métalik’Art, un événement dédié à la création de sculptures métalliques en public.
Des artistes-soudeurs venus de tous horizons oeuvrent pour vous.
English :
On the weekend of July 18 and 19, 2026, the town of Lauzerte hosts the 7th edition of Métalik?Art, an event dedicated to the creation of metal sculptures in public.
Welder-artists from all over the world will be at work for you.
