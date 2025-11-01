MÉTÉO Salle André Malraux Bondy

MÉTÉO Vendredi 5 juin 2026, 20h00 Salle André Malraux Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Engagé(e)s depuis septembre dans le cadre de leurs cours d’arts de la scène et de musique, les collégiennes et collégiens de 6ème et 5ème CHAM proposeront leur vision originale et personnelle de la météo. Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il grêle, le temps est capricieux et on s’en accommode au gré des saisons.

Les artistes en herbe vont jouer de la pluie et du beau temps pour vous présenter leur bulletin météo.

Sortez les éventails ou les parapluies, ça va détonner !

Arts de la scène, ensembles instrumentaux et vocaux.

Mise en scène : Coleen Boisserin et Anne Courtault

Direction vocale : Manon Bonneville

Salle André Malraux 25 cours de la république 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France

Spectacle musical arts de la scène spectacle