Mézangers : du clocher au jardin, Place de l’église Mézangers, Mézangers

Mézangers : du clocher au jardin Dimanche 7 juin, 15h00 Place de l’église Mézangers Mayenne

Limité à 50 personnes. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne propose une visite inédite de la commune de Mézangers, entre patrimoine bâti et patrimoine naturel.

La visite débutera par la découverte de l’église, et notamment de ses décors admirables, avant de poursuivre par la visite d’un jardin privé, ouvert exceptionnellement à cette occasion. Ce moment privilégié permettra d’échanger autour de l’aménagement du jardin et de son histoire.

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Le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne propose une visite inédite de la commune de Mézangers, entre patrimoine bâti et patrimoine naturel.

© PAH