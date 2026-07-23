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AGENDA · Mhère

Mhère Réfléchir église Mhère

dimanche 2 août 2026 · église · Mhère

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
église
Adresse
Eglise Saint-Germain
Ville
58140 Mhère
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Mhère

Mhère Réfléchir

église Eglise Saint-Germain Mhère Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-02

Musique, conte, silence   .

église Eglise Saint-Germain Mhère 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   fweijer@hotmail.nl

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English : Mhère Réfléchir

L’événement Mhère Réfléchir Mhère a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Tannay Brinon Corbigny