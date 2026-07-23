AGENDA · Mhère
Mhère Réfléchir église Mhère
dimanche 2 août 2026 · église · Mhère
Informations pratiques
Mhère
Mhère Réfléchir
église Eglise Saint-Germain Mhère Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-02
Musique, conte, silence .
église Eglise Saint-Germain Mhère 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté fweijer@hotmail.nl
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English : Mhère Réfléchir
L’événement Mhère Réfléchir Mhère a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Tannay Brinon Corbigny