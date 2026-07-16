Miam !, Salle des fêtes de Tournecoupe, Tournecoupe

Informations pratiques

Miam ! Dimanche 13 décembre, 15h30 Salle des fêtes de Tournecoupe Gers

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T15:30:00+01:00 – 2026-12-13T16:15:00+01:00

Fin : 2026-12-13T15:30:00+01:00 – 2026-12-13T16:15:00+01:00

Aujourd’hui, j’ai ouvert mon armoire et dedans, il y avait des tiroirs. J’ai tiré un tiroir et oh ! Une histoire. J’en ai tiré un deuxième… une autre histoire ! Et dans le troisième, une chanson. Vous les entendez ? Laissez-moi vous les raconter…

Petit Pio a faim, très faim ! Son appétit grandit, grossit, jusqu’à ce qu’il croise le chemin de sa mamie… Hansel et Gretel quant à eux sont seuls dans la forêt, comment vont-ils réussir à retrouver leur maison ? Le chant de l’oiseau suffira-t-il à les guider ?

Un voyage de 45 minutes à partager ensemble, petits et grands, pour venir explorer notre monde intérieur à travers des histoires du répertoire traditionnel. L’envie de manger, de croquer, de dévorer, voilà ce dont nous allons parler… Miam !

Public familial dès 4 ans (impératif)

Spectacle à partager entre petits et grands :)

Durée : 45 minutes

Spectacle au chapeau

Réservation conseillée au 06 15 55 12 60

Salle des fêtes de Tournecoupe Tournecoupe Tournecoupe 32380 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « associationparentheses32@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 15 55 12 60 »}]

Spectacle de contes traditionnels et comptines

Suzon Mouilleau