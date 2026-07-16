UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tournecoupe

Miam !, Salle des fêtes de Tournecoupe, Tournecoupe

dimanche 13 décembre 2026 · Salle des fêtes de Tournecoupe · Tournecoupe

Miam !, Salle des fêtes de Tournecoupe, Tournecoupe

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Salle des fêtes de Tournecoupe
Adresse
Tournecoupe
Ville
32380 Tournecoupe
Département
Gers
Tarif
Participation libre

Miam ! Dimanche 13 décembre, 15h30 Salle des fêtes de Tournecoupe Gers

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-13T15:30:00+01:00 – 2026-12-13T16:15:00+01:00
Fin : 2026-12-13T15:30:00+01:00 – 2026-12-13T16:15:00+01:00

Aujourd’hui, j’ai ouvert mon armoire et dedans, il y avait des tiroirs. J’ai tiré un tiroir et oh ! Une histoire. J’en ai tiré un deuxième… une autre histoire ! Et dans le troisième, une chanson. Vous les entendez ? Laissez-moi vous les raconter…
Petit Pio a faim, très faim ! Son appétit grandit, grossit, jusqu’à ce qu’il croise le chemin de sa mamie… Hansel et Gretel quant à eux sont seuls dans la forêt, comment vont-ils réussir à retrouver leur maison ? Le chant de l’oiseau suffira-t-il à les guider ?
Un voyage de 45 minutes à partager ensemble, petits et grands, pour venir explorer notre monde intérieur à travers des histoires du répertoire traditionnel. L’envie de manger, de croquer, de dévorer, voilà ce dont nous allons parler… Miam !

Public familial dès 4 ans (impératif)
Spectacle à partager entre petits et grands :)
Durée : 45 minutes

Spectacle au chapeau
Réservation conseillée au 06 15 55 12 60

Salle des fêtes de Tournecoupe Tournecoupe Tournecoupe 32380 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « associationparentheses32@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 15 55 12 60 »}]
Spectacle de contes traditionnels et comptines

Suzon Mouilleau