MICHAEL GREGORIO – LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN – MICROPOLIS Besancon vendredi 23 janvier 2026.
LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN PRÉSENTE : MICHAEL GREGORIOAprès plus de 200 dates et 400 000 spectateurs, ultimes représentations pour découvrir L’Odyssée de la voix en janvier et février 2026 ! Mêlant concert rock, pop, jazz, vidéos, karaoké géant, stand-up et chorégraphies, ce spectacle familial invite à explorer la voix dans toute sa diversité et jusque dans sa fragilité.Du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales, image et son se réunissent dans un univers de chansons et de voix cultes que nous revisitons avec enchantement.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr
MICROPOLIS 3 BVD OUEST 25000 Besancon 25