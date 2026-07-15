Informations pratiques

Ivoy-le-Pré

Michel Deneuve, au clavier Cristal Baschet

Église Saint-Aignan Ivoy-le-Pré Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 17:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Après des études d’orgue et de percussion, Michel Deneuve, compositeur et cristaliste, découvre le clavier Cristal Baschet et transcrit des œuvres tant du répertoire du jazz, du classique ou du contemporain.

Invité dans le monde entier, il enregistre avec les meilleures formations telles le Quatuor Debussy et écrit des musiques de pièces de théâtre pour la Comédie Française. Il nous fera découvrir la beauté du son de l’orgue de verre. Les voûtes de l’église d’Ivoy accueilleront ce passionné de musique qui nous ouvrira de nouveaux horizons musicaux tant du côté du jazz que de Bach dans une sorte de master-class .

Organisé par l’Association Saint-Aignan 10 .

Église Saint-Aignan Ivoy-le-Pré 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 92 46

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English :

After studying organ and percussion, Michel Deneuve, a composer and crystalist, discovered the “Cristal Baschet” keyboard and transcribed works from the jazz, classical, and contemporary repertoires.

L’événement Michel Deneuve, au clavier Cristal Baschet Ivoy-le-Pré a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE