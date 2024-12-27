Michel Jonasz Gare du Midi Biarritz

Michel Jonasz

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Après l’immense succès des spectacles Réunis vers l’Uni , Groove , et des salles à guichets fermés de la tournée hommage au Blues où Michel Jonasz retrouvait ses complices Manu Katché à la batterie et Jean-Yves d’Angelo aux claviers, le trio magique revient sur scène avec un nouveau projet pour quelques concerts qui s’annoncent mémorables.

Accompagné comme toujours d’une pléiade de talentueux musiciens et choristes, dans un savant mélange de Soul et de R&B, Jonasz et ses acolytes revisitent le fabuleux répertoire du chanteur.

Pour des reprises et quelques surprises ! .

