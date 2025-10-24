MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence
MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD Début : 2027-03-20 à 20:00. Tarif : – euros.
GILBERT COULLIER PRODUCTIONS PRÉSENTE : MICHÈLE LAROQUE ET KAD MERADL’ÂGE BÊTETextes et mise en scène : Olivier BarouxBenoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivre leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot : ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur « âge bête ».
ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13