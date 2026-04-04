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MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD ARENA STADE COUVERT Lievin

MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD ARENA STADE COUVERT Lievin

MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD ARENA STADE COUVERT Lievin samedi 6 mars 2027.

Lieu : ARENA STADE COUVERT

Adresse : Chemin des Manufactures

Ville : 62800 Lievin

Département : 62

Début : 2027-03-06

Fin : 2027-03-06

Heure de début : 20:00

MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD Début : 2027-03-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ARENA STADE COUVERT Chemin des Manufactures 62800 Lievin 62

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