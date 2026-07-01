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PAS-DE-CALAIS – Liévin, La Suite du Pré, Liévin

dimanche 22 novembre 2026 · La Suite du Pré · Liévin

PAS-DE-CALAIS – Liévin, La Suite du Pré, Liévin

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Lieu
La Suite du Pré
Adresse
liévin
Ville
62800 Liévin
Département
Pas-de-Calais

PAS-DE-CALAIS – Liévin Dimanche 22 novembre, 12h00 La Suite du Pré Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-22T12:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-22T12:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Avec Jérôme et Yvan Bardzinski

La Suite du Pré liévin Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Repas Dansant

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