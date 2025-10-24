MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD – ELISPACE Beauvais

MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD Début : 2027-03-04 à 20:00. Tarif : – euros.

NUITS D’ARTISTES PRESENTE EN ACCORD AVEC : MICHÈLE LAROQUE ET KAD MERADBenoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivre leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot : ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur « âge bête ».

ELISPACE 3 AVENUE PAUL HENRI SPAAK 60000 Beauvais 60