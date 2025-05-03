MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD – PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes
MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD Début : 2026-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.
SEMEC PALAIS DES FESTIVAL en accord avec Gilbert Coullier Productions, présente : MICHELE LAROQUE ET KAD MERADBenoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivre leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot : ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur « âge bête »Textes et mise en scène : Olivier Baroux
PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Esplanade Georges Pompidou 06400 Cannes 06