Michèle Torr Un Dernier Soir ! Gare du Midi Biarritz
mardi 8 juin 2027 · Gare du Midi · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Michèle Torr Un Dernier Soir !
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-08 20:00:00
fin : 2027-06-08
Date(s) :
2027-06-08
Un dernier soir, une nouvelle chanson qui donne son nom à mon spectacle, à ma tournée.
Un dernier soir, comme si c’était le premier, le plus émouvant, le plus précieux.
Un soir inoubliable.
80 ans, ça se fête. Sans vous, c’est impensable.
Je vous attends le cœur battant et la mémoire pleine de si beaux souvenirs ensemble.
Un dernier soir… ou seulement l’avant-dernier, qui sait.
Un soir avec vous, c’est tout ce qui compte !
Michèle Torr .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Michèle Torr Un Dernier Soir !
L’événement Michèle Torr Un Dernier Soir ! Biarritz a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Biarritz
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