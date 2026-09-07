Micro-conférence : Architecture moderne, Micro-folie de Roissy-en-Brie, Roissy-en-Brie

Informations pratiques

Micro-conférence : Architecture moderne Samedi 17 octobre, 17h00 Micro-folie de Roissy-en-Brie Seine-et-Marne

Gratuit, 35 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:45:00+02:00

Fin : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:45:00+02:00

Découvrez comment l’architecture moderne a bouleversé le passé, où la forme doit désormais servir la fonction !

Micro-folie de Roissy-en-Brie Ferme d’Ayau 77680 Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie 77680 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 43 15 10 https://www.roissyenbrie77.fr/mes-loisirs/micro-folie/ Le dispositif Micro-folie est une initiative du ministère de la Culture, coordonnée par La Villette en lien avec douze établissements fondateurs. Il s’agit de l’installation de lieux innovants qui offrent un accès unique et ludique aux trésors culturels du monde entier grâce à une programmation variée. La Micro-Folie de Roissy-en-Brie est un équipement municipal ouvert depuis décembre 2024. Situé en face de la médiathèque Aimé-Césaire

A 5 minutes à pied de la Gare de Roissy-en-Brie (RER E)

Entrée par l’Avenue Maurice de Vlaminck ou par le Parc de Sources

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