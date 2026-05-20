Micro-découverte Du tissu sur les murs Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Micro-découverte Du tissu sur les murs

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27 12:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Broder/ coller, et explorer l’histoire des textiles à travers des ateliers ludiques. Découvre les collections du musée numérique autour des étoffes, de la dentelle, des métiers à tisser et des savoir-faire anciens qui transforment le fil en tissu.

Broder/ coller, et explorer l’histoire des textiles à travers des ateliers ludiques. Découvre les collections du musée numérique autour des étoffes, de la dentelle, des métiers à tisser et des savoir-faire anciens qui transforment le fil en tissu.

✎ Explore tapisseries, tentures et broderies des châteaux. Initie toi au punch needle pour recréer leurs effets. À partir des œuvres du musée numérique, observe ces décors textiles riches en textures.

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

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English : Micro-découverte Du tissu sur les murs

Embroider, glue and explore the history of textiles through fun workshops. Discover the digital museum’s collections of fabrics, lace, weaving looms and the ancient skills that transform thread into fabric.

L’événement Micro-découverte Du tissu sur les murs Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Terre d’Auge Tourisme