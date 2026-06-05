Concert Chorale Choeur d’Auge Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Concert Chorale Choeur d’Auge

Place du Maréchal Foch La halle des herbages Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Quand les voix du Chœur d’Auge réenchantent la variété française et internationale.

Rendez-vous à la Halle des Herbages de Pont-l’Évêque pour partager un moment musical unique, entre émotion, souvenirs et partage.

Quand les voix du Chœur d’Auge réenchantent la variété française et internationale.

Rendez-vous à la Halle des Herbages de Pont-l’Évêque pour partager un moment musical unique, entre émotion, souvenirs et partage. .

Place du Maréchal Foch La halle des herbages Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

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English : Concert Chorale Choeur d’Auge

When the voices of the Chœur d’Auge reenchant French and international variety.

Join us at the Halle des Herbages in Pont-l’Évêque for a unique musical experience full of emotion, memories and sharing.

L’événement Concert Chorale Choeur d’Auge Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Terre d’Auge Tourisme