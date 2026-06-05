Concert Chorale Choeur d’Auge Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque
Concert Chorale Choeur d’Auge Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque dimanche 14 juin 2026.
Pont-l’Évêque
Concert Chorale Choeur d’Auge
Place du Maréchal Foch La halle des herbages Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Quand les voix du Chœur d’Auge réenchantent la variété française et internationale.
Rendez-vous à la Halle des Herbages de Pont-l’Évêque pour partager un moment musical unique, entre émotion, souvenirs et partage.
Quand les voix du Chœur d’Auge réenchantent la variété française et internationale.
Rendez-vous à la Halle des Herbages de Pont-l’Évêque pour partager un moment musical unique, entre émotion, souvenirs et partage. .
Place du Maréchal Foch La halle des herbages Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie
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English : Concert Chorale Choeur d’Auge
When the voices of the Chœur d’Auge reenchant French and international variety.
Join us at the Halle des Herbages in Pont-l’Évêque for a unique musical experience full of emotion, memories and sharing.
L’événement Concert Chorale Choeur d’Auge Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Terre d’Auge Tourisme
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