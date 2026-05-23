Micro-découverte L’idée avant la couture Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque
Micro-découverte L’idée avant la couture Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque samedi 12 septembre 2026.
Pont-l’Évêque
Micro-découverte L’idée avant la couture
Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Broder/ coller, et explorer l’histoire des textiles à travers des ateliers ludiques. Découvre les collections du musée numérique autour des étoffes, de la dentelle, des métiers à tisser et des savoir-faire anciens qui transforment le fil en tissu.
Broder/ coller, et explorer l’histoire des textiles à travers des ateliers ludiques. Découvre les collections du musée numérique autour des étoffes, de la dentelle, des métiers à tisser et des savoir-faire anciens qui transforment le fil en tissu.
✎ Réalise des dessins préparatoires et découvre les étapes de création en mode et textile. Inspire toi des œuvres du musée numérique pour comprendre le processus de conception.
Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)
Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .
Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr
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English : Micro-découverte L’idée avant la couture
Embroider, glue and explore the history of textiles through fun workshops. Discover the digital museum’s collections of fabrics, lace, weaving looms and the ancient skills that transform thread into fabric.
L’événement Micro-découverte L’idée avant la couture Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Terre d’Auge Tourisme
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