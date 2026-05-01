MICRO FESTIVAL BD Octon
MICRO FESTIVAL BD Octon jeudi 7 mai 2026.
Octon
MICRO FESTIVAL BD
Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05
Découvrez une exposition dédiée à la bande dessinée, où amateurs et professionnels du territoire exposent leurs planches. Une présentation de nombreuses BD d’hier et d’aujourd’hui, à découvrir sur place ou à emprunter.
Découvrez une exposition dédiée à la bande dessinée, où amateurs et professionnels du territoire exposent leurs planches. Une présentation de nombreuses BD d’hier et d’aujourd’hui, à découvrir sur place ou à emprunter.
Vernissage le 7 mai à 18 h. .
Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79 biblio.octon@orange.fr
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English : MICRO FESTIVAL BD
Discover an exhibition dedicated to comics, with local amateurs and professionals exhibiting their work. A wide range of comics, past and present, to discover on site or to borrow.
L’événement MICRO FESTIVAL BD Octon a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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