Octon

MICRO FESTIVAL BD

Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05

Découvrez une exposition dédiée à la bande dessinée, où amateurs et professionnels du territoire exposent leurs planches. Une présentation de nombreuses BD d’hier et d’aujourd’hui, à découvrir sur place ou à emprunter.

Découvrez une exposition dédiée à la bande dessinée, où amateurs et professionnels du territoire exposent leurs planches. Une présentation de nombreuses BD d’hier et d’aujourd’hui, à découvrir sur place ou à emprunter.

Vernissage le 7 mai à 18 h. .

Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79 biblio.octon@orange.fr

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English : MICRO FESTIVAL BD

Discover an exhibition dedicated to comics, with local amateurs and professionals exhibiting their work. A wide range of comics, past and present, to discover on site or to borrow.

L’événement MICRO FESTIVAL BD Octon a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS