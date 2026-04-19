Octon

ARTPAGE, SALON DU LIVRE D’ARTISTE ET DE L’ESTAMPE 15ÈME ÉDITION

1 Chemin de Ricazouls Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Dans le cadre de la Fête Nationale de l’Estampe et de SUDestampe, le Village des Arts et des Métiers vous propose Artpage 15 . 27 graveurs, artistes du livre et maisons d’édition sélectionnés pour la qualité de leurs travaux.

Dans le cadre de la Fête Nationale de l’Estampe et de SUDestampe, le Village des Arts et des Métiers vous propose Artpage 15 . 27 graveurs, artistes du livre et maisons d’édition sélectionnés pour la qualité de leurs travaux.

Au programme : des ateliers gravure pour les enfants, une lecture de poésie, une œuvre collective grand format inspirée de Don Quichotte, une soirée festive un concert de jazz proposé par la formation Bec&Ongles qui jouera son dernier album zanzibar ., une exposition de la Fondation Louis Jou sur Cervantès.

Soirée festive le samedi 30 avec possibilité de restauration sur place et un concert de jazz proposé par la formation Bec&Ongles qui jouera son dernier album zanzibar .

Et pendant tout l’événement, les ateliers d’artistes résidents sont ouverts et une exposition des stagiaires de Joan Beall. .

1 Chemin de Ricazouls Octon 34800 Hérault Occitanie +33 6 30 32 69 09 vam.parc.octon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Fête Nationale de l’Estampe and SUDestampe, the Village des Arts et des Métiers presents Artpage 15 . 27 printmakers, book artists and publishers selected for the quality of their work.

L’événement ARTPAGE, SALON DU LIVRE D’ARTISTE ET DE L’ESTAMPE 15ÈME ÉDITION Octon a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS