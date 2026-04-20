Octon

BEC & ONGLES

1 Chemin de Ricazouls Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

François de Larrard et Mathieu Bec forment le duo Bec & Ongles, un tandem piano-batterie né en 2024 dans la région lyonnaise.

François de Larrard et Mathieu Bec forment le duo Bec & Ongles, un tandem piano-batterie né en 2024 dans la région lyonnaise.

François, lauréat du concours de jazz de la Défense et pianiste virtuose formé tant au jazz qu’au classique, rencontre l’énergie libre de Mathieu, batteur dont le jeu puissant s’inspire des grands maîtres comme Elvin Jones et Milford Graves.

Ensemble, ils créent des improvisations partagées qui ont donné naissance à leurs deux albums Floating et Zanzibar , salués par France Musique et la presse spécialisée.

Improvisation pure entre le background classique et jazz des deux musiciens aucun concert n’est le même.

Expérience unique de la musique de l’instant dans une parfaite télépathie des musiciens (Jazz Club le 38 Riv -Paris)

Apéro musical avec un concert de jazz dans le cadre d’Artpage ! .

1 Chemin de Ricazouls Octon 34800 Hérault Occitanie +33 6 83 18 92 20

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English :

François de Larrard and Mathieu Bec form the duo Bec & Ongles, a piano-drums tandem born in 2024 in the Lyon region.

L’événement BEC & ONGLES Octon a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS