LA SOUPE AUX LETTRES Octon

LA SOUPE AUX LETTRES

Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault

Atelier d’écriture pour écrire en s’amusant. Pas de pré-requi c’est juste pour de rire !

Le but de cet atelier est de s’amuser avec la langue et les mots pour se les approprier en s’amusant. Mélanger les âges est un bon moyen pour se deshiniber et s’autoriser la légéreté. Loin des concours d’écriture, il s’agit plutôt ici de faire de l’écriture un moyen de s’exprimer simplement et de faire du lien entre les générations.

À partir de 6 ans.

Gratuit, sur inscription. .

Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79 biblio.octon@orange.fr

A fun writing workshop. No pre-requisites, it’s all in good fun!

