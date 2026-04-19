Octon

DON QUICHOTTE PAR LOUIS JOU

1 Chemin de Ricazouls Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-05-15

Louis Jou (1882 1968) Architecte du livre est une des grandes figures du renouveau du livre illustré au 20ème siècle. Graveur sur bois, typographe, éditeur, Louis Jou incarne une conception exigeante et artisanale du livre, pensé comme une œuvre d’art totale.

Lorsque l’on est artiste, on invente,et chaque fois que l’on invente, on est apprenti Louis Jou

A rebours de l’industrialisation croissante de l’édition du 20ème siècle, Jou défend une approche humaniste du métier d’imprimeur. Pour lui, le livre est un espace de transmission, un objet durable façonné par la main

Vernissage 15 mai, 18h .

1 Chemin de Ricazouls Octon 34800 Hérault Occitanie +33 6 30 32 69 09 vam.parc.octon@gmail.com

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English :

L’événement DON QUICHOTTE PAR LOUIS JOU Octon a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS