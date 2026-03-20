Micro-Folie Amours, toujours Pôle des énergies Bourganeuf

Micro-Folie Amours, toujours

Pôle des énergies 19 Route de la Cascade Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

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Pôle des énergies 19 Route de la Cascade Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61

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English :

L’événement Micro-Folie Amours, toujours Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Creuse Sud Ouest